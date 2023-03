Sport in tv oggi, domenica 19 marzo: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma completo dello sport in tv per la giornata di oggi, domenica 19 marzo 2023. I campionati nazionali calcistici per club chiudono i rispettivi turni prima di sospendere brevemente l’attività a causa della sosta nazionali. Ovviamente i riflettori sono puntati sui due derby: quello della Capitale tra Roma e Lazio e quello “d’Italia” tra Inter e Juventus. Volge al termine la stagione dello sci alpino e del biathlon, con le ultime gare da Soldeu e Oslo. Prosegue il fine settimana dedicato al primo round di playoffs per il volley maschile. Tennis protagonista in serata con le due finali di Indian Wells. Ma anche lo spettacolo della Formula 1 con il GP dell’Arabia Saudita da Jeddah. Sportface.it seguirà tutti gli eventi con costanti aggiornamenti, notizie e contenuti; nel frattempo ecco il programma completo di domenica 19 marzo.