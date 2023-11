Sinner-De Minaur oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Coppa Davis 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Alex De Minaur nel secondo incontro di singolare di Italia-Australia, finale della Coppa Davis 2023. Pochi dubbi, anzi possiamo dire anche zero, per quanto riguarda le scelte dei due capitani nel match che potrebbe consegnare l’Insalatiera. Sinner e Djokovic sono entrambi imbattuti questa settimana. Ma non possiamo nasconderci, Jannik sta mostrando al mondo le sue capacità e parte con tutti i favori del pronostico. Inoltre, anche gli head to head sono abbastanza chiari: cinque incontri gioati tra i due, altrettante vittorie del n°4 del ranking mondiale. L’unico successo di De Minaur è arrivato perché Sinner non si è presentato in campo a Parigi-Bercy poche settimane fa. L’ultima vittoria sul campo, in Canada, è dell’azzurro, che trionfò nel suo primo Masters 1000.

Sinner e De Minaur scenderanno in campo oggi, domenica 26 novembre, come 2°match dalle 16:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora le Finals della Coppa Davis 2023 mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Il confronto sarà visibile anche su Rai 2 (e su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), in quest’ultimo caso solamente in differita. Disponibile pure una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go, NOW, RaiPlay e SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il confronto, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.