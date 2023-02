Sci di fondo, 5 km femminile e 10 km maschile Mondiali Planica 2023: Klaebo favorito, occhio a Pellegrino

Prendono ufficialmente il via a Planica (Slovenia) i Mondiali 2023 di sci nordico. Ad aprire la rassegna iridata sono le qualificazioni 5 km femminile e 10 km maschile di sci di fondo, in programma rispettivamente alle ore 12 e alle ore 13.30. In pista la stella azzurra Federico Pellegrino nella lotta contro Johannes Klaebo. Poche speranze al femminile.

IL CALENDARIO COMPLETO

I FAVORITI – Al maschile è un tutti contro la Norvegia, in particolare Johannes Hoesflot Klaebo, leader della classifica generale di Coppa del Mondo. Il fuoriclasse ha vinto tutte le sprint stagionali tranne in due occasioni, a Davos e a Les Rousses, entrambe terminate al secondo posto. Tra i rivali più temibili il francese Richard Jouve, l’altro norvegese Golberg e Federico Pellegrino; l’azzurro è terzo nella classifica generale della Cdm ed è reduce dal terzo posto nella sprint di Dobbiaco. Al femminile la statunitense Jessica Diggins è in grande forma, reduce da tre podi a Dobbiaco. Ma occhio alle sorelle norvegesi Wang e alla svedese Frida Karlsson.