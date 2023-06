Sci alpinismo, a Cortina d’Ampezzo le finali di Coppa del Mondo 2023/2024

Sarà l’Italia, e nello specifico Cortina d’Ampezzo, ad ospitare le finali di della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpinismo. Dal 6 al 10 aprile del 2024 saranno quattro le giornate che saranno dedicate, rispettivamente, a Vertical, Individual, Sprint e Mixed Relay. Quello che andrà in scena nella conca ampezzana sarà l’ultimo atto del circuito che prevede complessivamente sette appuntamenti tra Italia, Austria, Svizzera, Francia, Spagna e Andorra.

“Dopo l’esperienza della Coppa Italia 2022 e dei Campionati italiani 2023, Fondazione Cortina si cimenta con un’altra sfida legata allo sci alpinismo, disciplina in continua crescita e che farà il proprio ingresso nel programma olimpico proprio in occasione dei Giochi di Milano Cortina 2026 – commenta Stefano Longo, presidente di Fondazione Cortina – Lo sci alpinismo ha una fortissima tradizione in Italia e sulle montagne di Cortina e del Veneto trova un terreno d’elezione. Per allestire al meglio l’evento, siamo al lavoro già da tempo, forti del successo degli eventi proposti in questa stagione e in quella precedente e della collaborazione di due realtà come le Guide Alpine e gli Scoiattoli di Cortina e di altre realtà del territorio che sono imprescindibili nel progetto che stiamo portando avanti, quello di rendere sempre più Cortina un hub internazionale dello sport”.