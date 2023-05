Salernitana, la moglie di Mazzocchi denuncia: “Insulti e cattiverie dopo il pareggio con il Napoli”

Storie incredibili arrivano dalla Campania, dove il capitano della Salernitana, Pasquale Mazzocchi, napoletano del quartiere Barra, è stato insultato e minacciato sui social. Il tutto, a seguito del pareggio dei granata contro il Napoli, che ha rinviato la festa Scudetto degli azzurri, pronta per la scorsa domenica. Sui social, la moglie del calciatore, Tonia Lamagna, ha così denunciato il tutto.

“Ho letto tante cattiverie nei tuoi confronti, ma quelle che mi hanno lasciato senza parole sono quelle provenienti dal nostro quartiere, quel quartiere che ti ha visto fare 1000 sacrifici per arrivare dove sei adesso, quel quartiere che ti ha visto crescere. Fortunatamente Barra non è solo questo ma anche un quartiere dove ci sono tantissime persone che ti vogliono bene. Penso che tu marito mio sarai un esempio, non solo per i nostri figli ma anche per i figli delle persone che adesso ti denigrano, noi auguriamo a loro di vivere tutte le emozioni che stiamo vivendo. Con questa partita hai fatto vedere per l ennesima volta la tua fame e la tua voglia di dare sempre di più. Hai dimostrato di essere per l ennesima volta un vero professionista, perché questa per te è stata una partita importante, giocare contro la squadra della tua città, ma nonostante questo hai messo le emozioni da parte e hai dato tutto , hai sudato per la maglia che indossi. Sei quello che sei e dove sei perché prima lo hai immaginato”.