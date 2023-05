Roma-Siviglia, Rakitic: “Vogliamo far vedere cosa è questa coppa per noi”

Il centrocampista del Siviglia, Ivan Rakitic, ha parlato alla vigilia della finale di Europa League contro la Roma. Ecco le sue parole: “Essere di nuovo qui mi fa sentire orgoglioso e particolarmente motivato, e desiderare di far vedere al mondo del calcio cosa significa l’Europa League per noi del Siviglia. Vogliamo fare festa, ancora una volta, con i nostri tifosi, anche se sarà difficile perché loro sono una grande squadra. Però per quei dodicimila e più sivigliani che sono qui e per quelli che sono rimasti a casa, vogliamo portare a casa questa Coppa”.

E ancora: “Non vediamo l’ora di scendere in campo, il nostro cammino negli ultimi mesi rende tutto questo molto speciale. Non pesa la storia, non conta niente, siamo qui perché ce lo siamo meritato. Nessuno ti regala niente, e nei turni a eliminazione diretta siamo stati sempre migliori degli avversari”.