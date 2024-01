Ragazza che ha accusato di stupro Dani Alves in tribunale per denunciare diffusione dei suoi dati personali sui social

La ragazza che ha accusato di stupro Dani Alves si recherà al tribunale di Barcellona per denunciare la diffusione dei suoi dati personali sui social. Ne danno notizia i media iberici tra cui El Paìs. Nei giorni scorsi, persone vicine al calciatore brasiliano, tra cui la madre Maria Lucia Alves, hanno pubblicato un video che cerca di mettere in dubbio la veridicità delle accuse sporte dalla ragazza, che ha riferito di essere stata aggredita sessualmente nei bagni della discoteca Sutton di Barcellona. Nel video vengono mostrate immagini della ragazza, insieme al suo nome e cognome e alla sua età. La legale della ragazza, Ester García, ha affermato che a seguito della pubblicazione delle immagini, sono state rivolte minacce alla sua cliente sempre via social. Il calciatore è in custodia cautelare da 11 mesi.