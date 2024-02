Napoli, Kvaratskhelia nel mirino di Barcellona e PSG, l’agente: “A maggio sarà tutto chiaro”

Khvicha Kvaratskhelia ha segnato sei gol e cinque assist nelle ultime 33 presenze. Per il giocatore del Napoli non sono numeri da record come quelli visti nella passata stagione, ma si tratta di prestazioni positive. Proprio per questo il georgiano è nel mirino di diverse squadre, tra cui Barcellona e Paris Saint-Germain. Il suo procuratore, Mamuka Jugeli, ha commentato la cosa ai microfoni di Championat.com: “Barcellona e PSG? Naturalmente per Khvicha ci sono offerte da parte dei migliori club al mondo. Guardatelo: come potrebbe essere possibile non avere questo tipo di proposte? A maggio tutto sarà chiaro”.