Monza-Fiorentina, Italiano: “Non possiamo sparire dalla partita”

“Siamo partiti molto bene, non abbiamo approfittato dell’approccio morbido del Monza. Non possiamo permetterci cali di concentrazione, se non siamo sempre al 100% su tutti i punti di vista, possiamo permettere a squadre così di rientrare e vincere. Non esiste sparire dalla gara in questo modo. Siamo costretti ad archiviare, abbiamo commesso errori di attenzione e non deve capitare”. Lo ha detto il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano dopo la sconfitta per 3-2 contro il Monza. Le fatiche di Conference hanno influito, mentre l’attesa per la semifinale di ritorno di Coppa Italia potrebbe aver dirottato l’attenzione: “Anche oggi era importante vincere – precisa l’allenatore viola a Dazn -, le partite sono tutte importanti. Potevamo avvicinarci a quelle davanti. Non possiamo staccare l’attenzione, viviamo di quello e se siamo rinati è perché abbiamo alzato l’asticella”. “Sono arrabbiato ma devo restare lucido e sereno, abbiamo appuntamenti troppi importanti davanti. Contro la Cremonese in Coppa Italia dobbiamo entrare in campo con una testa diversa rispetto alle ultime due partite“, ha concluso.