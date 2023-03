Masters 1000 Miami 2023, Sinner ai quarti: proiezione ranking, race e statistiche

Prosegue a gonfie vele la stagione di Jannik Sinner, che sta vivendo un Sunshine Double davvero positivo e non vuole porsi limiti. Dopo la sconfitta in semifinale ad Indian Wells per mano di Carlos Alcaraz, l’azzurro non si è lasciato abbattere, anzi è ripartito più forte che mai e si è spinto fino ai quarti di finale a Miami. Un risultato molto importante che va ad aggiungersi agli altri di un 2023 finora da applausi. Di conseguenza, anche la classifica inizia a sorridere all’azzurro, che sta gettando le basi per un futuro davvero roseo.

PROIEZIONE RANKING – Il ritorno in top 10 è sempre più vicino per Sinner. L’unico che potrebbe rovinargli i piani è Karen Khachanov, ma dovrebbe spingersi fino in finale, ergo molto probabilmente battere Medvedev. Attualmente l’azzurro è virtualmente decimo, ma in caso di vittoria contro Ruusuvuori salirebbe al nono posto in attesa di Fritz, opposto ad Alcaraz. Qualora lo statunitense vincesse, allora lui e Sinner si affronterebbero in semifinale, contendendosi la nona piazza. In caso di vittoria del titolo, invece, Sinner ritoccherebbe il suo best ranking salendo al sesto posto.

RACE – Notizie ancora migliori arrivano dalla Race, in cui Sinner è quinto davanti a Fritz. Se dovesse battere Ruusuvuori, inoltre, si porterebbe a soli 75 punti dalla quarta posizione, occupata da Stefanos Tsitsipas. Insomma, l’obiettivo qualificazione al Master di fine anno è più realistico che mai e Jannik è sulla buona strada per farcela.

RENDIMENTO NEI MASTERS 1000 – A Miami, Sinner ha raggiunto i quarti di finale in un ‘1000’ per la sesta volta in carriera (curiosamente, tre proprio in Florida). Jannik è il secondo italiano più presente a questo punto del torneo, alle spalle del solo Fognini, che può vantare 8 quarti di finale. Dietro di lui ci sono invece Volandri (5) e Gaudenzi (4), mentre Berrettini è fermo a quota 3 ma è l’unico ad avere un bilancio positivo (2 vittorie e una sconfitta). Sinner ha infatti un bilancio di 2-3, con le due vittorie arrivate la scorsa settimana ad Indian Wells e nel 2021 a Miami, quando si arrese poi solo in finale a Hurkacz.

VITTORIE CONTRO TOP 10 – Il successo agli ottavi contro Rublev è stato il terzo in stagione contro un top 10 (gli altri due contro Tsitsipas a Rotterdam e contro Fritz a Indian Wells). Numeri significativi dato che dal 2020 al 2022 Sinner aveva ottenuto nove vittorie in totale contro giocatori tra i primi dieci al mondo (tre per stagione). Ciò vuol dire che l’azzurro ha già eguagliato le ultime tre annate, con ancora otto mesi davanti.