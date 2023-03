Serie B: cinque anni di Daspo per due tifosi della Reggina e due della Spal

Cinque anni di Daspo per due tifosi della Reggina e della Spal. Il questore di Reggio Calabria Bruno Megale ha preso questa decisione nei confronti dei responsabili dei disordini in occasione della partita del campionato di calcio di serie B tra Reggina e Spal disputatasi il 14 gennaio nello stadio Oreste Granillo della città calabrese dello Stretto. In particolare, i provvedimenti di divieto hanno riguardato due reggini, di cui uno già destinatario negli anni di analogo provvedimento, che al termine dell’incontro al termine dell’incontro hanno superato la barriera che separa la Tribuna Sud dal rettangolo di gioco riuscendo ad entrare in campo malgrado la resistenza opposta dagli stewards. Analogo provvedimento è stato adottato sia a carico di uno dei supporter della Spal, già destinatario negli anni di analogo divieto, che si è reso responsabile di violenza e minaccia nei confronti di un poliziotto in servizio nel Settore Ospiti della Tribuna Nord sia per l’altro che ha acceso una bomba carta collocata sotto un seggiolino e la cui deflagrazione ha comportato la disintegrazione dello schienale e della seduta in più pezzi, con i detriti scaraventati violentemente per diversi metri in tutte le direzioni. Per tre dei destinatari i provvedimenti sono stati aggravati dall’obbligo di presentazione nelle rispettive Questure mezz’ora dopo l’inizio del primo tempo e mezz’ora dopo l’inizio del secondo tempo di tutte le manifestazioni sportive nelle quali sia impegnata, a qualsiasi titolo, la compagine calcistica di riferimento.