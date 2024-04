Masters 1000 Madrid, Tsitsipas: “Non una bella sensazione, ma devo andare avanti”

Stefanos Tsitsipas viene eliminato al primo turno del Masters 1000 di Madrid da un ottimo Thiago Monteiro: “Ho avuto un ottimo rivale dall’altra parte della rete. Ha fatto ottimi tiri e mi ha punito ogni volta che ho giocato corto. Non sono riuscito ad avere profondità in campo. Ha giocato in modo molto aggressivo, molto persistente, con un’altissima percentuale di prime. Mi sono sentito fuori ritmo per tutta la partita, molto sbilanciato, il mio corpo andava in tutte le direzioni. Vorrei semplicemente congratularmi con il mio avversario. Non ho niente da dire su me stesso, questo è il tennis. Mi concentro solo sulle bellezze della vita. Il tennis è lì. Gioco a tennis tutti i giorni. Sono grato di avere l’opportunità di scendere in campo e giocare. Ci saranno molti giorni come questo, spero, nel futuro. Sono passati 15 anni dal via della mia carriera. Non è una bella sensazione, questo è certo, ma devo accettarlo e andare avanti. Forse non ero preparato al 100% per questa partita e il mio avversario sì. È lì da molto più tempo di me. I suoi sensi sono stati più presenti e hanno prevalso. Ciò che apprezzo è che ho visto alcuni miglioramenti durante il gioco. Sono arrivati ​​abbastanza tardi, ma devo capirli e pensarci la prossima volta che scenderò in campo contro un avversario che vuole battermi e che ha giocato diversi Challenger negli ultimi mesi. Questo è il tipo di avversario contro cui devo stare più attento. Devo continuare con l’umiltà che ho dimostrato nelle ultime settimane e concentrarmi sul processo che il nostro sport comporta“.