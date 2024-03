L’Atalanta celebra il gol di Miranchuk, la reazione di Malinovskyi su X: “Un buon contribuente del terrorismo russo”

Sono ormai trascorsi più di due anni dall’inizio dell’offensiva russa in Ucraina. All’epoca Ruslan Malinovskyi e Aleksej Miranchuk erano compagni di squadra. Un ucraino e un russo insieme, in una situazione tutt’altro che ideale. I due sfilarono anche insieme al Gewiss Stadium come simbolo della fratellanza tra i due popoli, oltre il conflitto che aveva appena preso il via. Tante cose sono cambiate da quel momento, non purtroppo la guerra che continua a fare vittime. L’Atalanta ieri ha celebrato il gol di Miranchuk con la maglia della Russia, nella vittoria per 4- sulla Serbia e poco fa è arrivata la reazione dell’ex Malinovskyi, ora al Genoa. “Un buon contribuente del terrorismo russo. Ogni giorno per due anni”, il commento del trequartista ucraino.

Un buon contribuente del terrorismo russo 🎩

Ogni giorno per due anni. pic.twitter.com/CZMyVNz6Gz — Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) March 22, 2024