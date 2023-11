Jannik Sinner in finale alle Atp Finals Torino 2023: montepremi e nuovo ranking

Jannik Sinner si è qualificato per la finale delle Atp Finals di Torino 2023 grazie ad un successo strepitoso ai danni di Daniil Medvedev, sconfitto dopo 2h27′ di gioco con il punteggio di 6-3 6-7 6-1. L’azzurro ha sconfitto per la terza volta consecutiva il russo, diventando così il primo italiano in 54 anni di storia a raggiungere l’atto conclusivo delle Atp Finals.

Per quanto concerne prettamente i numeri, Sinner si è assicurato altri 400 punti del ranking maschile (dopo i 600 grazie alle tre vittorie nel girone), per un totale di 6490 punti che lo proiettano alla posizione numero 9 della classifica; inoltre, l’altoatesino ha guadagnato 1.034. 478 euro. Questa cifra si va ad aggiungere al milione e 369mila e 925 euro incassati nella fase a gironi (304.726 come premio di partecipazione e 304.725 per ognuna delle tre partite vinte. Ora si spera nel colpaccio in finale per entrare ancora di più nella storia. Di seguito il montepremi completo delle Atp Finals di Torino 2023.

MONTEPREMI ATP FINALS TORINO 2023

PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – € 304.726

1 PARTITA: € 152.363

2 PARTITE: € 228.544

3 PARTITE: € 304.725

PER OGNI PARTITA VINTA NEL GIRONE – € 365.110

VITTORIA IN SEMIFINALE – € 1.034. 478

SUCCESSO FINALE – € 2.060.532

VITTORIA DEL TORNEO SENZA SCONFITTE – € 4.495.068