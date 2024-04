Genoa, Gilardino: “Calati nel secondo tempo, c’è rammarico”

“Dobbiamo essere soddisfatti del primo tempo, per come l’abbiamo impostata e giocata. Per le occasioni avute dovevamo andare in vantaggio, sfruttando una maggiore lucidità. Nel secondo tempo siamo calati a livello di energie. Giocare tre giorni fa può essere indicativo. Dispiace, c’è rammarico. Dopo il primo tempo c’erano i presupposti per fare anche una grande ripresa, così non è stato. Prendiamo le cose positive e analizziamo quelle negative per migliorarle. Bisogna mantenere alta l’attenzione, anche sul gol si poteva fare meglio. Ekuban? Non ha avuto molto tempo per allenarsi con continuità, sono felice del suo primo tempo. Peccato che non sia andato in gol. Negli ultimi 15/20 metri l’idea è di lasciare libertà ai ragazzi“. Così il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino ai microfoni di Dazn ha commentato la sconfitta per 1-0 contro la Lazio. “Retegui? Come Ekuban arriva da un periodo di stop, ha recuperato dopo un paio di settimane. Questa era la sua prima partita. Lui e Ekuban hanno lavorato bene davanti. Frendrup è un giocatore incredibile per il recupero di palloni. Può e deve migliorare”, ha aggiunto il mister rossoblù. Sulla salvezza: “In noi deve esserci fortemente la voglia di migliorare e di finire nel modo migliore. Dobbiamo raccogliere più punti possibili da qui alla fine del campionato”.