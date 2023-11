F1 GP Abu Dhabi, Sainz: “Serviva essere perfetti e non lo siamo stati”

Le parole di Carlos Sainz dopo l’eliminazione in Q1 durante le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi: “E’ tutto molto tirato questo weekend, devi fare tutto in maniera perfetta per andare in Q2 e Q3 e oggi non l’abbiamo fatto. Siamo usciti in ritardo nell’ultima run. Poi ho preso tutto il traffico nel primo e secondo settore, nel terzo sono andato forte ma non sufficientemente per fare un giro pulito“.