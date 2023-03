Caso ginnaste Imola: sospensione cautelare immediata per l’insegnante accusata

“Sospensione cautelare immediata da ogni attività sportiva o federale fino al termine delle indagini preliminari” per l’istruttrice di ginnastica artistica di una società di Imola, dopo le denunce di quattro allieve che accusano l’insegnante di averle vessate. Lo ha deciso il Tribunale federale, su richiesta del procuratore federale, avvocato Michele Rossetti. Nell’ordinanza si legge che “la tecnica è destinataria di molteplici e convergenti denunce di comportamenti inadeguati nei confronti di allieve minorenni, sia di natura verbale che fisica. E che tali azioni appaiono reiterate nel tempo e poste in essere sino alla data odierna”. L’insegnante verrà ascoltata domani pomeriggio dal Tribunale federale. Sulla vicenda c’è un fascicolo d’indagine aperto dalla Procura di Bologna, assegnato al pm Augusto Borghini, per le ipotesi provvisorie di maltrattamenti e stalking.