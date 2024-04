Basket, LBA: “Via alla Serie A 2024/2025 dal 29 settembre”

L’Assemblea della Lega Basket Serie A si è riunita in videoconferenza per stabilire le date della stagione 2024/2025, come reso noto da un comunicato ufficiale: “In apertura il presidente Umberto Gandini si è complimentato con le 8 squadre che hanno già conquistato l’accesso ai play off scudetto con un turno di anticipo, salutando la New Basket Brindisi che retrocede in Serie A2 dopo 12 stagioni consecutive di permanenza nella massima serie. Si è inoltre complimentato con l’Olimpia Milano, vincitrice della edizione 2024 della IBSA Next Gen Cup. L’Assemblea ha poi esaminato il planning della prossima stagione 2024-25: si ripartirà con la Frecciarossa Supercoppa, che si disputerà il 21 e 22 settembre, mentre la regular season della Serie A UnipolSai inizierà il 29 settembre per concludersi l’11 maggio con la fine del girone di andata previsto il 12 gennaio. La Frecciarossa Final Eight che assegnerà la Coppa Italia si disputerà a Torino dal 12 al 16 febbraio 2025. In merito alla premialità per la prossima stagione, l’Assemblea ha espresso parere favorevole al mantenimento della formula attualmente in vigore che verrà ora sottoposta alla approvazione della Federazione Italiana Pallacanestro. L’Assemblea poi ha analizzato un progetto di welfare aziendale, rivolto a valutare modalità per migliorare il benessere dei propri dipendenti, sia in ambito privato che professionale, accompagnando le società in tutte le fasi necessarie alla sua implementazione. Il progetto nasce dalla volontà di LBA e dei suoi club di intraprendere un percorso improntato alla sostenibilità aziendale, uniformandosi il più possibile ai criteri ESG a cui indirizzare le proprie attività sia in un’ottica di responsabilità sociale sia di opportunità di attrarre sempre maggiori investimenti”.