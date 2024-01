Australian Open 2024: Swiatek doma Kenin, avanti Rybakina e Ostapenko. Torna a sorridere Raducanu

Si è concluso il primo turno dell’Australian Open 2024 femminile e le due grandi attese della parte alta del tabellone hanno risposto presente. Si tratta di Iga Swiatek ed Elena Rybakina, opposte ad avversarie molto ostiche come Sofia Kenin e Karolina Pliskova ma molto brave a partire col piede giusto. La numero uno al mondo si è imposta per 7-6 6-2 dopo 1h52′, rischiando qualcosa nel parziale d’apertura (durato più dell’intera partita di Sabalenka, per dare l’idea) prima di salire in cattedra e approdare al secondo turno. La sua prossima avversaria sarà ancora americana e ancora ex finalista a Melbourne, ovvero Danielle Collins, in quello che sarà il remake della semifinale di due anni fa.

Rybakina ha invece regolato Pliskova per 7-6 6-3 in poco più di un’ora e mezza, salvando tre set point nel tie-break del primo parziale prima di prendere definitivamente in mano le redini del match: al prossimo turno se la vedrà contro la russa Blinkova. Avanti anche Jelena Ostapenko – tra le giocatrici da tenere maggiormente d’occhio visto il recente trionfo ad Adelaide – capace di superare l’ostacolo Birrell per 7-6 6-1. Comoda vittoria per Sloane Stephens, mentre hanno avuto bisogno di tre set Qinwen Zheng e Daria Kasatkina, rispettivamente contro le statunitensi Krueger e Stearns.

Giornata molto positiva anche per Emma Raducanu, tornata a vincere un match in uno slam e a farlo in maniera convincente. La giovane britannica, vincitrice dello US Open 2021, ha travolto con un severo 6-3 6-2 Shelby Rogers e al prossimo turno se la vedrà contro la cinese Yafan Wang. Infine, nell’ultimo match di giornata, Jessica Pegula impiega soltanto un’ora e cinque minuti per battere la qualificata canadese Rebecca Marino per 6-2 6-4. La statunitense, numero 5 del seeding, affronterà ora nel secondo turno la transalpina Clara Burel.