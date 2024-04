Tiro con l’arco, World Cup Shanghai 2024: Godano e Tonioli migliori azzurri dopo qualifiche compound

Scatta la World Cup di tiro con l’arco e lo fa dalla Cina, dove si è tenuta la prima giornata della prima tappa del massimo circuito. Frecce inaugurali scoccate con le qualifiche del compound, gara in cui sono presenti sei azzurri, tre al maschile e tre al femminile. Per quanto riguarda gli uomini, il danese Mathias Fullerton guida con 714 punti con più X del coreano Jongho che ha totalizzato anch’eglio 714, terzo invece l’olandese Schloesser con 713. Il migliore degli italiani è Michea Godano con 701 punti in trentaquattresima posizione, sfiderà Moss domani al primo turno. Marco Bruno ha chiuso con 699 punti dopo le 72 frecce di oggi e sfiderà Seywert nel tabellone eliminatorio, Jesse Sut invece si è fermato a 687 punti con il sessantaquattresimo posto nella ranking round: sfiderà il primo classificato. In campo femminile, è la messicana Andrea Becerra a comandare con 713 punti e il record del mondo sfiorato, alle sue spalle ecco l’indiana Vennam con 711 e la coreana Yoohyun Oh con 708. Diciassettesimo posto per la migliore delle azzurre, Marcella Tonioli, con 701 punti, e grazie a questa posizione vola direttamente al secondo turno contro l’estone Jaatma. E’ venticinquesima a 695 Irene Franchini mentre Elisa Roner è trentaduesima con 690, sfideranno rispettivamente la estone Tetsmann e la filippina Cojuangco.

Nella gara a squadre, l’Italia maschile conclude la qualifica con 2087 punti e il quindicesimo posto e per questo sfiderà gli Usa (oggi secondi) agli ottavi negli accoppiamenti incrociati in base alle posizioni delle sedici nazioni. L’Italia femminile è sesta con 2086 punti e affronterà il Messico terzo. Nel mixed team, infine, la coppia formata da Tonioli-Godano è undicesima con 1402 punti dopo le qualifiche e sfiderà il Kazakistan nel match degli ottavi di finale. Come ricorda la Federazione, la World Cup in Cina prosegue nella giornata di domani con le eliminatorie a squadre compound fino alle finali per il bronzo e le qualifiche dell’arco olimpico.