Tiro con l’arco, World Cup: Nespoli in semifinale, eliminata agli ottavi Andreoli

Nelle eliminatorie femminili l’Italia è invece arrivata fino agli ottavi con Tatiana Andreoli, che ha battuto al primo turno Enriquez (Gua) 6-0, poi Ruiz (Mex) 7-3 e Canales (Esp) 6-4, per poi fermarsi agli ottavi contro la campionessa olimpica An San (Kor), vincente 6-0. Superata ai 32esimi Lucilla Boari da Kroppen (Ger) 6-4. Anche Chiara Rebagliati si è fermata al secondo turno contro la giapponese Noda (6-4). Medesima sorte per Roberta Di Francesco che vince su Machado (Bra) 7-1 e poi perde contro Kang (Kor) 0-6.

Al mattino sono scese in campo le squadre miste per le eliminatorie, dai 12esimi fino alle semifinali. L’Italia ha schierato Tatiana Andreoli e Mauro Nespoli, freschi vincitori del bronzo ai Mondiali di Berlino. I due azzurri hanno superato al primo turno la Colombia (Rendon, Enriquez) con un netto 6-0, ma sono poi stati fermati agli ottavi dal Messico (Valencia, Grande) 6-2. Stessa sorte per la squadra compound composta da Elisa Roner e Michea Godano. Dopo aver superato il primo turno con Singapore (Loh, Eer) 156-150, i due azzurri sono stati fermati agli ottavi, dopo lo spareggio, dalla Gran Bretagna (Gibson, Carpenter) 156-156 (19-20).