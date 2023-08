Tiro a segno, Mondiali Baku 2023: Veccaro settima dopo le serie di precisione nella pistola 25 metri femminile

Sono partite questa mattina a Baku, in Azerbaijan, le qualificazioni della pistola da 25 metri femminile ai Mondiali di tiro a segno 2023. Al termine delle tre serie di precisione la miglior azzurra è Margherita Brigida Veccaro, che ha chiuso in settima posizione con uno score di 292. Ancora in corsa per la finale anche Maria Varricchio, attualmente diciannovesima con 289, mentre Chiara Giancamilli è ottantesima con 281. In testa c’è la rappresentante di Taiwan, Tien Chia Chen con 28, seguita dalla tedesca Vennekamp e dall’iraniana Rostamiyan. Domani la seconda parte di eliminatorie e poi la finale.