Tiro a segno, Mondiali 2023: Gambaro e Ceccarello fuori dalla finale della carabina 3 posizioni femminile

Barbara Gambaro e Sofia Ceccarello non sono riuscite ad accedere alla finale della carabina 3 posizioni femminile dei Mondiali di tiro a segno, in corso di svolgimento a Baku, in Azerbaigian. Le due azzurre si sono dovute accontentare rispettivamente della diciassettesima e ventiseiesima posizione. Gambaro ha totalizzato lo stesso punteggio nella posizione inginocchiata e distesa, aprendo la prima serie con un doppio 99 e chiudendo con 96. Meno bene in piedi, dove si è fermata a 95-99 per un punteggio complessivo di 584. Solo 583 per Ceccarello che da distesa aveva offerto ottimi segnali, con un 100 e un 99, dopo aver perso terreno nella sessione inginocchiata (98-95). Poi in piedi (94-97) non è riuscita a guadagnare posizioni. Alla finale vanno quindi Lee Eunseo (Corea del Sud, 591), Qiongyue Zhang (Cina, 590), Nina Christensen (Svizzera, 590), Jenny Stene (Norvegia, 589), Sift Kaur Samra (India, 589), Jiayu Han (Cina, 588), Sagen Maddalena (Usa, 587), Natalia Kochanska (Polonia, 587).

Dopo il primo giro delle qualificazioni della pistola rapida 25m maschile, i tre azzurri Riccardo Mazzetti (289; 96 96 97), Massimo Spinella (289; 98 96 95) e Andrea Morassut (285; 95 96 94) si sono fermati rispettivamente alla diciottesima, ventiduesima e quarantunesima posizione. Primo posto provvisorio per l’estone Peeter Olesk (295; 99 98 98), seguito dall’indiano Adarsh Singh (295; 99 100 96) e dal tedesco Oliver Geis (294, 98 98 98).