Sci alpino, inizia la preparazione in Sudamerica: Dominik Paris da solo a Ushuaia, poi il resto del gruppo

Inizia come ogni anno il periodo di preparazione in Sudamerica per la squadra italiana di sci alpino, con i velocisti azzurri che partiranno in questi giorni alla volta dei ghiacciai tra Argentina e Cile. Il primo a prendere il volo sarà Dominik Paris, il solo a recarsi a Ushuaia da oggi fino al 4 settembre. Con lui ci saranno Alberto Ghidoni, Luis Kuppelwieser e Sepp Zanon, cui si aggiungerà in un secondo momento anche il direttore tecnico maschile Massimo Carca. Paris poi si sposterà a La Parva fino al 17 settembre e qui troverà il resto del gruppo azzurro: Benjamin Alliod, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Niccolò Molteni, Florian Schieder e Pietro Zazzi partiranno per la località cilena il 25 agosto e vi rimarranno fino al 23 settembre quando è previsto il rientro in Italia. Con questo gruppo viaggeranno il responsabile del settore velocità Lorenzo Galli, con Cesare Prati, Christian Corradino, Patrick Staudacher, Ales Kalamar, Irvin Marta, Einar Prucker e Davide Verga.