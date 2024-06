Wta Eastbourne 2024, Paolini continua a vincere: battuta Boulter, è in semifinale

Terra tossa o erba poco cambia. Jasmine Paolini sta attraversando un gran momento di forma e continua a vincere. La tennista azzurra ha sovvertito il pronostico della vigilia e si è qualificata per la semifinale del torneo WTA 500 di Eastbourne 2024 superando in due set la beniamina di casa, Katie Boulter. Prima semifinale in carriera sull’erba per l’azzurra, che si è imposta con il punteggio di 6-1 7-6 in 1h38′, dimostrando anche di saper gestire molto bene il vento, che ha caratterizzato gran parte del match. La prossima avversaria di Paolini, che intanto continua a mettere in cascina punti preziosi per la Race sarà la vincente del match tra Daria Kasatkina ed Emma Raducanu.

CRONACA – Partenza in salita per Paolini, subito costretta a fronteggiare una palla break. Poco male perché l’annulla e a sua volta si procura tre chance di break nel game seguente. Boulter se la cava ai vantaggi, ma sarà l’ultimo e unico game vinto in tutto in set. La tennista italiana infatti sale in cattedra e prevale con un severo 6-1, senza dominare ma riuscendo a fare la differenza e a vincere i punti importanti. In particolare, è il vento a dare particolare fastidio alla britannica, che non riesce a servire come vorrebbe (4 doppi falli, anche a causa del lancio di palla) e perde due volte la battuta. Dopo 36 minuti di gioco, è dunque Paolini ad avere la meglio.

Molto più equilibrato il secondo set, in cui Boulter serve meglio e riesce a tenere il ritmo dell’avversaria, nonostante il solito problema doppi falli. Il primo break lo conquista proprio Paolini, capace anche di consolidarlo, ma poco dopo la britannica approfitta del vento a favore per strappare la battuta a una Jasmine che ha poco da recriminare (proprio per le condizioni avverse), ristabilendo la parità. Tra un brivido e l’altro (palle break per Jasmine, poi Boulter a due punti dal set sul 6-5) si giunge dunque al tie-break. Qui non c’è storia visto che Paolini domina fin dal primo punto e s’impone con un netto 7-0, senza lasciare scampo alla rivale.