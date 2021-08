Wta Cluj 2021: Trevisan eliminata al primo turno, Pliskova avanza in due set

by Davide Triolo

Martina Trevisan - Foto Ray Giubilo

Krystina Pliskova ha eliminato Martina Trevisan al primo turno del Wta 250 di Cluj 2021, prevalendo attraverso il risultato di 6-4, 6-4. Prestazione solida della giocatrice mancina, sorella gemella di Karolina, abile a pungere l’azzurra nei momenti particolarmente delicati del confronto. Soltanto un break di differenza in entrambi i parziali in favore della ceca, la quale ha concesso sporadicamente il predominio sulla diagonale del dritto all’italiana. Trevisan ha tentato di variare strategicamente, così da limitare la velocità di palla dell’opponente, sebbene sia riuscita di rado a raggiungere il proprio scopo. Risultato negativo di Trevisan, il secondo consecutivo dopo la resa per mano di Arantxa Rus a Belgrado. La giocatrice toscana riesce usualmente offrire il meglio di sé sulla terra rossa, riuscendo a far male dopo scambi prolungati e tatticamente favorevoli alle sue caratteristiche; situazione raramente presentatesi contro Pliskova, sebbene vi sia stata una girandola di break nel corso del primo set, a causa dell’ordine mentale e ideologico della ceca. Dolorosa eliminazione al primo turno per Trevisan, la quale dovrà tentare di ripartire dalla stagione sul cemento. Soddisfazione invece per Pliskova, rialzatasi dopo l’insuccesso contro Rebecca Sramkova in Serbia.

