Wta 250 Austin 2024: programma, orari e ordine di gioco martedì 27 febbraio

Ecco il programma di martedì 27 febbraio del Wta 250 di Austin, Stati Uniti. Nessuna italiana in campo, ma c’è la testa di serie numero 1 Kalinina contro la qualificata Bejlek. Chiuderà il programma la testa di serie numero 3 Collins contro la qualificata Gadecki. Ecco il programma completo della giornata.

STADIUM

ore 18 Semenistaja vs Jimenez Kasintseva

a seguire (2) Stephens vs Martincova

a seguire Zarazua vs Volynets

a seguire (7) Stearns vs Schmiedlova

a seguire (3) Collins vs Gadecki



GRANDSTAND

ore 17.30 Arango vs Parks

a seguire Townsend vs Contreras

a seguire (1) Kalinina vs Bejlek

a seguire Sevastova va Riera

COURT 8

ore 17.30 Rakhimova vs Wickmayer

a seguire (6) Wang vs Podoroska

a seguire Marino vs Vickey