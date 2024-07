Wimbledon 2024, Sinner: “Non stavo bene da stamattina, ora testa a Olimpiadi e Us Open”

Jannik Sinner esce di scena ai quarti di finale di Wimbledon 2024 al termine di una battaglia in cinque set contro Daniil Medvedev. Il numero 1 al mondo ha dovuto anche stringere i denti per un capogiro accusato a match in corso e per cui ha richiesto l’intervento del medico e un trattamento negli spogliatoi. “Non ho vomitato, ma mi girava parecchio la testa. Quei minuti fuori dal campo sono stati i peggiori -ha raccontato l’azzurro in conferenza stampa – Quando sono tornato in campo ho provato a dare il meglio. Mi dispiace non aver vinto il terzo, ho avuto un paio di occasioni ma non le ho sfruttate. Nel quarto ho alzato un po’ il mio livello, poi al quinto un cattivo turno di battuta ha deciso la partita”.

“Non mi sentivo bene già da stamattina – ha proseguito Sinner – Con la stanchezza non è stato facile. Il fisioterapista mi ha detto che era meglio prendermi un po’ di tempo perché dalla mia faccia non sembravo in condizione di giocare. Non è stato un momento facile, ho cercato di lottare con quello che avevo, ma non ho mai pensato al ritiro”.

Alla domanda se possa esserci una correlazione con quanto accaduto in semifinale al Roland Garros, Jannik risponde così. “Sfortuna o qualcosa che potevo gestire meglio, questa è la domanda che devo farmi e cercare di trovare una risposta. Ma questo sport ti dà possibilità sempre nuove, ora ci saranno le Olimpiadi e poi spero di essere nuovamente al picco per gli Us Open. So che posso giocare bene lì, è un altro grande Slam”.

L’Italia, comunque, non è solamente Sinner. “Jasmine (Paolini, ndr) è in semifinale, la sua è una stagione ottima fin qua ed è molto costante. Lorenzo (Musetti, ndr) può giocarsela alla grande, ha fatto bene al Queen’s e qui ha trovato fiducia”.