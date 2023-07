Wimbledon 2023, Sinner: “Prima semifinale Slam sarà la sfida più importante della mia carriera”

Jannik Sinner vola in semifinale a Wimbledon, la sua prima a livello Slam, grazie al successo in quattro set 6-4 3-6 6-2 6-2 sul russo Roman Safiullin. L’altoatesino, al termine della sfida, non ha nascosto l’emozione per questo traguardo: “La prima semifinale in una prova del Grande Slam? Vuol dire tanto per me, tante ore sul campo, tanti sacrifici fatti. In ogni partita cerco di fare al meglio il mio tennis. Dopo che lui aveva vinto il secondo set, pur essendo io avanti di un break, mi sono detto ‘ora devo vincere gli altri due’. Lui è un avversario difficile da affrontare e avrà sicuramente altri successi, come in queste due settimane”.

In semifinale Sinner troverà uno tra Novak Djokovic ed Andrey Rublev: “Al di là dell’avversario che affronterò, dovrò giocare con la solita mentalità. Djokovic non perde qui da tanto tempo. Anche Rublev sta cercando di centrare la sua prima semifinale in una prova dello Slam. Io cercherò adesso di riposarmi e di prepararmi al meglio per quella che sarà la partita più importante della mia carriera“.