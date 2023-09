US Open 2023: Medvedev supera in tre set Rublev e si guadagna la semifinale

Daniil Medvedev si aggiudica il derby russo contro Andrey Rublev in tre set e accede così alla semifinale agli US Open 2023. Nell’umidità dell’Arthur Ashe Stadium finisce 6-4 6-3 6-4 per il più anziano dei due moscoviti, che alla lunga si è dimostrato superiore come gioco e come varietà di colpi. Nel primo set parte a razzo Rublev, che vince i primi dieci punti e vola subito sul 3-0. Medvedev però reagisce e recupera subito lo svantaggio e aggancia il connazionale sul 3-3. Una volta entrato in partita il numero 3 del seeding continua a spingere trovando grandi angoli sia di dritto che di rovescio. Rublev invece cala e commette degli errori sanguinosi che lo portano a perdere il servizio e successivamente anche il set, che prende la via di Medvedev per 6-4.

Secondo set fatto di continui alti e bassi per entrambi i tennisti, che si scambiano il break in apertura. Il primo a scappare via sul 3-1 è Rublev, che però non riesce ad impedire la rimonta del suo connazionale. Medvedev si dimostra più solido, e sfruttando anche diversi passaggi a vuoto del suo avversario vince addirittura cinque game di fila che gli assicurano il secondo set per 6-3. Anche nel terzo parziale è il classe ’97 a provare la fuga, ma non riesce mai a confermare il break. Nel finale un Rublev esausto è costretto a cedere, con Medvedev che passa ancora 6-4. Rublev altalenante è stato il leitmotiv dell’incontro, con brillanti vincenti alternati a banali errori che non gli hanno permesso di contrastare un Medvedev non perfetto. Il numero 3 infatti soprattutto al servizio è stato molto falloso, ma in difesa si è dimostrato il solito muro. Medvedev ora attende in semifinale il vincente dell’ultima semifinale tra Alcaraz e Zverev in programma stanotte.