Tennis, Becker nuovo allenatore di Rune: “Holger è un diamante grezzo, uno dei migliori giovani al mondo”

Boris Becker conferma i rumors delle ultime settimane: è il nuovo allenatore di Holger Rune. I due si erano fatti fotografare anche insieme durante una sessione e quindi non si trattava certamente di un segreto, ma ora sono arrivate anche le parole dell’ex campione tedesco a riguardo: “Holger è un diamante grezzo che ha bisogno di essere svezzato. Mi piacciono le sue esplosioni emotive. Ho già allenato un giocatore, Novak Djokovic, che a volte non era proprio se stesso in campo. Ma questo è permesso… Holger è uno dei migliori giovani giocatori al mondo e la mia ambizione è quella di trovare il miglior Rune”. Il danese classe ’03 sta vivendo un periodo di crisi, avendo vinto una sola partita da luglio in poi e potrebbe anche non riuscire a qualificarsi per le ATP Finals di Torino.