Qualificazioni Wta Palermo 2024: Brancaccio e Rosatello al turno decisivo

Due italiane proseguono il loro cammino e domani si giocheranno il pass per il main draw del Wta di Palermo 2024, disco rosso, invece, per altre tre giocatrici del Bel Paese, due di queste siciliane. Nella sfida che ha ufficialmente fatto alzare il sipario su questa edizione dei Palermo Ladies Open, grande cuore per una Nuria Brancaccio capace di estromettere la russa Tikhonova in tre set. Dopo aver perso piuttosto nettamente il primo per 2-6, la napoletana si rifà sotto e con un secco 6-0 porta tutto al terzo set, dove si impone per 6-3, agguantando il pass per il turno decisivo delle qualificazioni, dove domani sfiderà la wild card serba Mia Ristic, classe 2006, che ha eliminato in tre set col punteggio di 2-6 6-4 6-4 la spagnola Romero Gormaz.

Ritroveremo anche domani Camilla Rosatello, che ha dato vita a una battaglia eccezionale con la cinese You. Dopo aver vinto il primo set per 6-2, la giovane azzurra di Saluzzo cede nel secondo per 6-3. L’inerzia pare a favore dell’asiatica, che parte con un break nel terzo set, poi entrambe perdono completamente il controllo al servizio e con quattro break in fila l’italiana riesce ad agguantare il 6-4 tra mille peripezie. La sua rivale sarà la testa di serie numero due delle qualificazioni, vale a dire Olivia Gadecki, che ha eliminato con un comodo 6-2 6-2 la svizzera Bandecchi.

La baby tedesca Noha Akugue ha battuto in due set, col punteggio di 7-5 7-5, la rappresentante del Liechtenstein Deichmann e ora sfiderà la statunitense Chirico (6-3 6-2 alla rumena Dinu), mentre la quasi omonima Jil Teichmann, che ha vinto il torneo palermitano nel 2019 e che è poi precipitata in classifica, nell’ultimo incontro di serata contro l’italiana (e palermitana) Giorgia Pedone, ha vinto col punteggio di 6-1 6-4, con qualche rimpianto per la padrona di casa che nel secondo set era avanti di un break salvo poi farsi strappare il servizio per due volte di fila sul più bello. Un’altra italiana, e siciliana, Dalila Spiteri, è invece uscita di scena per mano di un’altra vincitrice (nel 2020) di questo torneo, Fiona Ferro: la francese ha vinto in due set col punteggio di 6-1 6-1. Le due già campionesse al Country si sfideranno nel turno decisivo. Infine, subito eliminata anche Aurora Zantedeschi, la quinta e ultima azzurra nel tabellone cadetto: dopo un match lunghissimo e risolto al terzo set, ha prevalso la bielorussa Aliona Falei col punteggio di 1-6 6-3 6-3.