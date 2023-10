Tennis, Angelo Binaghi: “Finals più importanti delle Olimpiadi. Fognini? Risolverò gli equivoci”

Il presidente della Fitp Angelo Binaghi è stato ospite del Festival dello Sport a Trento. Non usa mezzi termini in merito al torneo ATP Finals, riservato ai primi otto tennisti del mondo, in programma dal 12 al 19 novembre a Torino.

“Le Finals? Per noi sono più importanti delle Olimpiadi. Stiamo utilizzando l’impianto più capiente d’Italia e stiamo andando verso il tutto esaurito. Significa che il nostro sport ora ha bisogno di impianti molto più capienti. Noi solo in tasse rendiamo allo Stato più del triplo di quanto riceviamo in contributi“.

Binaghi torna anche sulle polemiche di Fabio Fognini in seguito alla sua esclusione dalla Coppa Davis a Bologna: “Ho parlato con Fognini due volte, la prima volta mi ha meravigliato per l’equilibrio e l’onestà. Dopo la Davis mi sono proposto personalmente per cercare di risolvere quelli che a mio avviso sono stati degli equivoci. Con Fognini ci siamo dati appuntamento al suo ritorno dalla Cina, affronteremo la situazione nel migliore dei modi“.

Questo è un tema che sta a cuore soprattutto al capitano azzurro Filippo Volandri: “Fognini? Una cosa è il mio rapporto con lui. Dopo tanti anni in cui ho spesso scommesso su di lui quando altri non lo avrebbero fatto. Arriverà il momento del chiarimento, che ancora non c’è stato. Poi però c’è la questione professionale: la Davis è molto più importante di noi, tutte le mie scelte saranno in funzione della squadra e dell’obiettivo. Per il resto, c’è bisogno di tempo“.