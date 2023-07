Musetti-Ymer oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Amburgo 2023

Lorenzo Musetti se la vedrà contro Elias Ymer nel primo turno dell’ATP 500 di Amburgo 2023 (Germania), torneo di scena sui campi in terra battuta della città tedesca. Inizia contro il qualificato svedese la difesa del titolo da parte del carrarino, reduce dalla buona semifinale ottenuta la scorsa settimana in quel di Bastad. L’avversario è reduce da due buone prestazioni nel tabellone cadetto, dove non ha lasciato parziali per strada rispettivamente contro il russo Ivan Gakhov e lo slovacco Jozef Kovalik. Nel loro primo scontro diretto a qualsiasi livello sarà Musetti, complice anche la maggiore classifica ed esperienza, a partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. In palio per il campioncino azzurro c’è un ottavo di finale potenzialmente fattibile contro uno tra il peruviano Juan Pablo Varillas oppure il qualificato brasiliano Thiago Seyboth Wild.

SEGUI IL LIVE

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Musetti e Ymer scenderanno in campo oggi (martedì 25 luglio). I due giocatori sono pianificati come come secondo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 12.30. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Musetti e Ymer attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.