Masters 1000 e Wta Cincinnati 2024: programma, orari e ordine di gioco giovedì 15 agosto

Il programma e gli orari di gioco del torneo combined di Cincinnati 2024 per la giornata di giovedì 15 agosto. Prosegue l’azione sul cemento dell’Ohio, dove scenderanno in campo per il secondo turno i vari Alcaraz, Zverev e Rublev, ma ci sarà anche tanta Italia: nel torneo maschile, infatti, occhi puntati sul derby tricolore tra Darderi e Cobolli, mentre in quello femminile in scena Cocciaretto contro Sabalenka e Paolini contro Potapova.

CENTER COURT

Ore 17:00 – (3) Zverev vs Khachanov

Non prima delle 19:00 – (3) Sabalenka vs Cocciaretto

A seguire – Putintseva vs (2) Gauff

Non prima delle 1:00 – Monfils vs (2) Alcaraz

Non prima delle 2:30 – (6) Pegula vs Muchova

P&G GRANDSTAND



Ore 17:00 – Fernandez vs (4) Rybakina

A seguire – Zhang vs (6) Rublev

Non prima delle 20:30 – (12) Shelton vs Etcheverry

Non prima delle 1 – (7) Zheng vs Frech

A seguire – (7) Ruud vs Auger-Aliassime

HOLCIM STADIUM 3



Ore 17:00 – (5) Hurkacz vs (Q) Nishioka

A seguire – Marozsan vs (8) Dimitrov

A seguire – Draper vs (9) Tsitsipas

Non prima delle 23:00 – Potapova vs (5) Paolini

A seguire – (WC) Wozniacki vs Pavlyuchenkova

COURT 10



Ore 17:00 – (LL) Avanesyan vs (8) Ostapenko

Non prima delle 19:00 – (10) Samsonova vs Linette

A seguire – (13) Kalinskaya vs Badosa

A seguire – Andreeva vs Pliskova

COURT 4

Ore 17:00 – Darderi vs Cobolli

A seguire – (WC) Purcell – (PR) Carreno Busta

A seguire – (WC) Nakashima vs Fils

A seguire – (15) Rune vs (Q) Borges

COURT 7

Ore 17:00 – Svitolina vs (LL) Bouzas Maneiro

A seguire – (Q) Krueger vs Shnaider

A seguire – (Q) Townsend vs (9) Kasatkina