Masters 1000 Miami 2023: ok Aliassime, escono a sorpresa Coric e De Minaur

Nella giornata di oggi i match validi per il secondo turno del Masters 1000 di Miami 2023. Auger Aliassime vince non senza problemi contorno Monteiro 7-6(5) 7-6(8). Partita tiratissima risolta dal tennista canadese, testa di serie numero 5, in due tie break in cui ha dovuto salvare anche un set point. Prova solida di Aliassime che al terzo turno affronterà Cerundolo, semifinalista lo scorso anno e numero 25 del seeding, che si è sbarazzato di Kovacevic in due set 6-4 6-4 senza concedere palle break per tutta la durata del match. Sorpresa di giornata la sconfitta di Coric che si fa rimontare dal qualificato Eubanks perdendo al terzo set 3-6 6-4 6-2 dopo 2 ore di gioco. Vittoria di prestigio per l’americano numero 119 del mondo che, dopo aver nel primo turno battuto l’ostico Kudla, avanza al terzo turno dove incontrerà il vincente di Norrie-Barrere. Vittoria a sorpresa anche per Halys che batte De Minaur in rimonta dopo tre tie break e quasi 3 ore e mezza di battaglia. 6-7(5) 7-6(3) 7-6(8) il punteggio a favore del francese che salva due match point ed elimina la testa di serie numero 15. Al prossimo turno incontrerà McDonald che ha sorpreso un Berrettini sempre più in crisi. Garin vince il derby sudamericano contro Baez 7-6(2) 6-3 e da continuità all’ottimo momento di forma del tennista cileno che riesce a prevalere senza troppi problemi sull’avversario, specialista della terra battuta. Molcan batte Nishioka 7-6(5) 1-6 6-2, nonostante qualche problema fisico patito durante il secondo set, e avanza al terzo turno dove incontrerà molto probabilmente Medvedev, che esordirà con Carballes Baena. Tsitsipas va avanti senza giocare approfittando del ritiro prima del match di Gasquet, che ha accusato le fatiche della sfida contro O’Connell. Il numero 2 del tabellone affronterà Garin.