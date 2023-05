LIVE – Cobolli-Rinderknech 4-6, 1-1 primo turno Internazionali d’Italia Roma 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale del match con Flavio Cobolli e Arthur Rinderknech protagonisti, valevole per il primo turno del tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2023. Dopo aver brillantemente superato due duri turni di qualificazione, il figlio d’arte tenterà di dar filo da torcere anche al big server francese davanti al pubblico capitolino. Cobolli, figlio d’arte, è riuscito ad avere la meglio su Nikoloz Basilashvili (frenato anche da un infortunio) ed Emilio Nava (in tre durissimi set), non contenendo l’emozione dopo aver constatato il raggiungimento dell’atteso main draw.

Rinderknech è un giocatore che ama un tennis offensivo e potente, con la battuta come sua arma principale, ma il suo tennis non rende al massimo sulla terra battuta. Il vincitore del confronto tra i due sfiderà Casper Ruud al secondo turno. Di seguito, Sportface garantirà aggiornamenti in tempo reale sulla sfida con l’azzurro protagonista: Grand Stand Arena, quarto match dalle ore 11.00 (dopo Bronzetti-Kovinic) di oggi, mercoledì 10 maggio.

COBOLLI-RINDERKNECH 4-6, 1-1

SECONDO SET – Game a zero anche per Cobolli, che chiude con un bel rovescio lungolinea: 1-1

SECONDO SET – Game a zero per Rinderknech in avvio di secondo set, 1-0

PRIMO SET RINDERKNECH – Nel momento di massima pressione Cobolli cede: tre errori e un doppio fallo concedono il set al francese che chiude così sul 6-4

PRIMO SET – Game Rinderknech, che chiude bene a rete: 5-4, ora Cobolli servirà per rimanere nel set

PRIMO SET – Dritto di Rinderknech chiamato fuori, ma il giudice di sedia corregge la chiamata tra le polemiche del pubblico: 40-15

PRIMO SET – Game Cobolli, che chiude con la prima vincente e impatta sul 4-4

PRIMO SET – Rinderknech si salva e chiude con l’ace, 4-3 ma che fatica per il francese

PRIMO SET – Si prolunga il game, qualche rimpianto per Cobolli che sulla seconda palla break ha sbagliato un recupero tutt’altro che impossibile

PRIMO SET – Passante di Cobolli, seconda palla break del game e vantaggio esterno!

PRIMO SET – Errore a rete del francese, occasione per Cobolli: 0-30

PRIMO SET – Game a zero anche per Cobolli, ovviamente spinto dal pubblico della Grand Stand Arena. 3-3

PRIMO SET – Game con tre ace per il francese, che in pochi secondi sale sul 3-2

PRIMO SET – Game Cobolli! Flavio annulla due break point, che personalità! 2-2

PRIMO SET – Un paio di errori di Cobolli con il rovescio, l’azzurro deve affrontare la prima palla break: 30-40

PRIMO SET – Game Rinderknech, che chiude con l’ace e si porta sul 2-1

PRIMO SET – Doppio fallo di Rinderknech, si fa sentire il pubblico. Cobolli poi però sbaglia un passante fattibile: 30-15

PRIMO SET – Game Cobolli a zero! Bella partenza dell’azzurro, che chiude con due prime vincenti

PRIMO SET – Game Rinderknech, che nonostante un paio di errori con il dritto tiene il servizio e si porta avanti 1-0

20.19 – Inizia la partita!

20.18 – Ultimi scampoli di riscaldamento, sarà Rinderknech a iniziare al servizio

20.15 – Buonasera ai lettori di Sportface, tutto pronto sulla Grand Stand Arena del Foro Italico per il match tra Cobolli e Rinderknech. Grande attesa per il giovane padrone di casa, opposto al più esperto francese