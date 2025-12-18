Supercoppa Italiana, il Napoli vola in finale: Neres e Hojlund stendono il Milan

È il Napoli di Antonio Conte ad approdare in finale di Supercoppa Italiana: Neres e Hojlund mandano ko il Milan di Allegri.

Il Napoli torna a vincere. Dopo i due ko di fila contro Benfica e Udinese, gli azzurri di Antonio Conte ritrovano il successo in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan di Massimiliano Allegri. I partenopei strappano un biglietto di solo andata per la fase finale della competizione grazie ad una prestazione solida, ma soprattutto con i gol di Neres e Hojlund. La seconda finalista sarà decretata domani sera nel match Inter-Bologna.

Neres e Hojlund mandano ko il Milan: Napoli in finale

Il match tra Napoli e Milan inizia all’insegna dei tatticismi e della cattiveria agonistica. Ambo le formazioni fanno prevalere la loro capacità difensive, regalando pochissime emozioni in fase offensiva. La gara entra nel vivo solamente nei minuti finali del primo tempo. Dopo la doppia chance rossonera prima con Rabiot e poi con Nkunku, arriva la reazione degli azzurri di Conte. Al 39esimo minuto, i partenopei si portano avanti nel punteggio grazie alla zampata sotto porta di Neres.

Il brasiliano è il più lesto dopo la smanacciata di Maignan su rasoterra di Hojlund, accompagnando la sfera in rete con estrema freddezza. Prima dell’intervallo è ancora il Napoli ad alzare la voce, innescando un rapido contropiede: Elmas irrompe nella metà campo rossonera e serve Hojlund, che dopo una serie di finte calcia sul primo palo, ben difeso da Maignan.

Nella ripresa è il Napoli a rompere gli indugi con una conclusione velenosissima di Rrahmani. Poco dopo sono ancora gli azzurri di Conte a salire in cattedra e a legittimare il vantaggio con un sinistro chirurgico di Hojlund, imparabile per Maignan. Nel momento clou della gara, il Milan prova a rientrare in partita, ma il Napoli amministra con personalità il doppio vantaggio, mettendo le mani sul pass per la finale.