Serie A, Milan-Como si giocherà a Perth l’8 febbraio

Ufficiale la sede australiana per la sfida di campionato: arbitro asiatico designato. La Lega Serie A conferma l’accordo, Allegri: «Può essere un segnale per il futuro».

La Lega Serie A ha ufficializzato che Milan-Como, gara valida per il campionato, si disputerà l’8 febbraio a Perth, in Australia. Una scelta senza precedenti per una partita di Serie A, che apre scenari nuovi sul piano organizzativo e internazionale.

Arbitraggio affidato a un fischietto asiatico

Uno dei nodi principali riguardava la designazione arbitrale. A chiarire la situazione è stato il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, intervenuto a margine della Supercoppa Italiana in corso a Riyadh.

Dopo un confronto con i vertici del calcio internazionale, sono arrivate garanzie sulla qualità della direzione di gara, che sarà affidata a un arbitro asiatico ritenuto all’altezza dell’evento.

Secondo Simonelli, le perplessità iniziali erano legate proprio all’imposizione di arbitri stranieri, ma le rassicurazioni ricevute hanno permesso di confermare definitivamente la sede australiana, rinviando ai prossimi giorni la definizione degli ultimi dettagli organizzativi.

Allegri: “Non deve restare un caso isolato”

Sul tema è intervenuto anche Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, che ha guardato all’evento con una prospettiva più ampia. L’allenatore rossonero ha sottolineato come Milan-Como a Perth possa rappresentare un primo passo verso una nuova visione del calcio italiano, sempre più orientata a una dimensione globale.

Secondo Allegri, però, la partita non dovrà restare un’eccezione: se l’operazione non avrà seguito, rischierebbe di trasformarsi in un semplice episodio senza reale impatto sul futuro del movimento.

Un evento storico per la Serie A

La scelta di Perth segna un momento storico per il campionato italiano, che per la prima volta porta una gara ufficiale così lontano dai confini nazionali. Un’operazione pensata per rafforzare il brand Serie A a livello internazionale, in un contesto di crescente competizione tra i grandi campionati europei.