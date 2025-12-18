Biathlon, Le Grand-Bornand: Wierer terza, Vittozzi quarta nella sprint

Doppia prova di forza azzurra nella sprint femminile di Coppa del Mondo in Francia: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi impeccabili al tiro chiudono ai piedi del podio nella gara vinta da Hanna Öberg.

Ottimo avvio per l’Italia nella tappa di Coppa del Mondo di biathlon a Le Grand-Bornand. Nella sprint femminile, Dorothea Wierer centra il terzo posto senza errori al tiro, subito davanti a Lisa Vittozzi, quarta anch’essa con una prova perfetta al poligono.

Gara di altissimo livello

Il successo va alla svedese Hanna Öberg, che chiude in 19’24″9, precedendo di 3″3 la francese Lou Jeanmonnot. Wierer paga 11″4, mentre Vittozzi termina a 14″9, al termine di una gara in cui le prime sei classificate chiudono tutte a zero errori.

Tra Wierer e Vittozzi appena tre secondi di differenza, a conferma di una prestazione di altissimo livello per le due azzurre, le uniche italiane ad aver vinto in carriera la Coppa del Mondo generale.

Wierer continua a riscrivere i record

Per Dorothea Wierer si tratta del 52° podio individuale in Coppa del Mondo, il secondo stagionale dopo il successo nell’individuale di Östersund, che diventa il quarto complessivo contando anche i due secondi posti in staffetta conquistati in Svezia.

La biatleta altoatesina ha impressionato anche per i tempi di rilascio al tiro, rapidissimi e decisivi per il risultato finale.

Vittozzi sempre più costante

Dopo il trionfo nell’inseguimento di Hochfilzen, Lisa Vittozzi conferma uno stato di forma eccellente, restando in piena corsa per il podio anche in questa sprint. Il quarto posto la proietta tra le grandi protagoniste anche in vista dell’inseguimento di sabato, dove partirà a pochi secondi dalle migliori.

Le altre azzurre

Buona gara anche per Rebecca Passler, che con un solo errore chiude 24ª a 1’07″4, mentre Samuela Comola, anch’essa con una penalità, termina 44ª a 1’41″8.

Classifiche: Wierer risale

In classifica generale, Anna Magnusson resta al comando con 317 punti, ma Jeanmonnot è ora a una sola lunghezza. Seguono Kirkeeide (294), Wierer quarta a 290 e Vittozzi sesta con 259.

Nella classifica di specialità sprint, Jeanmonnot guida con 195 punti, davanti a Kirkeeide (150) e Wierer (144); Vittozzi è settima a quota 108.

Il programma della tappa

La tappa francese prosegue domani con la sprint maschile, quindi sabato spazio agli inseguimenti e domenica gran finale con le mass start.