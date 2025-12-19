Inter, la big della Liga piomba su Bastoni: Marotta fissa il prezzo

Alessandro Bastoni finisce nel mirino del top club europeo: l’Inter spara alto sul cartellino del difensore italiano.

Alessandro Bastoni è ormai da tempo uno dei migliori difensori del panorama calcistico europeo. Nonostante la giovane età, ha già sollevato trofei prestigiosi, diventando uno dei pilastri dell’Inter e della Nazionale italiana. Le sue qualità difensive, unite a un mancino pulito e affidabile, attirano l’attenzione dei principali club continentali. Tra questi c’è il Barcellona, che nelle ultime settimane sembra aver intensificato i contatti per valutare un possibile affondo.

Il Barça sogna Bastoni: l’Inter fissa il prezzo

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Sport, il club blaugrana ha inserito Bastoni in cima alla lista dei difensori seguiti. Il braccetto mancino ex Atalanta viene considerato il profilo ideale per esperienza, affidabilità tattica e margini di crescita. All’interno della dirigenza catalana è definito come un vero e proprio sogno per la difesa.

Il Barcellona si è mosso senza esporsi, limitandosi a sondare il terreno e a raccogliere informazioni tramite l’entourage del difensore. Bastoni è sotto contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2028 e il club nerazzurro non ha mai lasciato spazio a interpretazioni. La linea è chiara: per avviare qualsiasi confronto servono circa 80 milioni di euro, cifra fissata dalla dirigenza guidata da Giuseppe Marotta. Una valutazione che, allo stato attuale, rende l’operazione difficilmente sostenibile per il Barça, ancora alle prese con equilibri economici delicati.

Nonostante le difficoltà legate a Bastoni, il Barcellona resta intenzionato ad acquistare un difensore entro la prossima estate. Il reparto arretrato è una priorità assoluta e la preferenza va a un giocatore di piede mancino. Nella short list blaugrana compaiono anche Marc Guehi del Crystal Palace e Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund, alternative più accessibili rispetto al centrale dell’Inter.