Canadian Open di curling: vittoria per gli azzurri al maschile, eliminate le donne

Al Grand Slam of Curling in Canada prosegue il cammino delle squadre italiane: successo importante per il team maschile di Retornaz, stop decisivo per le azzurre e battaglia aperta nel Tier 2.

Prosegue in Canada l’HearingLife Canadian Open, quarto appuntamento stagionale del Grand Slam of Curling, che ha archiviato la terza giornata dei round robin. Il torneo, riservato esclusivamente alle migliori formazioni del ranking mondiale, vede impegnate anche le rappresentative italiane, impegnate su più fronti tra competizione principale e Tier 2.

Maschile: successo chiave contro McEwen

Nel torneo principale maschile, il quartetto formato da Joël Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella è arrivato al terzo match con un bilancio in equilibrio. Contro i canadesi del Team McEwen, gli azzurri hanno trovato una vittoria pesante imponendosi 5-3.

Partenza autoritaria dell’Italia, capace di portarsi sul 3-0 dopo i primi tre end, per poi gestire con lucidità il margine accumulato fino alla conclusione dell’incontro, confermando solidità tattica e precisione nei momenti chiave.

Femminile: stop contro Einarson ed eliminazione

Situazione più complessa nel torneo femminile per il team composto da Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli, che arrivava alla terza sfida dopo due sconfitte iniziali.

Contro le canadesi del Team Einarson, le azzurre hanno ceduto 3-6, con le avversarie sempre in controllo sin dalle prime mani. Il risultato sancisce l’eliminazione dell’Italia femminile dalla competizione principale.

Tier 2: lotta aperta per i giovani azzurri

Nel Tier 2, il torneo cadetto collegato al Canadian Open, la giovane formazione italiana composta da Giacomo Colli, Alberto Zisa, Francesco De Zanna e Fabio Ribotta ha affrontato i canadesi del Team Carruthers, campioni del mondo nel 2011.

Al termine di un match combattuto ed equilibrato, la vittoria è andata ai nordamericani per 5-3, al termine di un continuo botta e risposta che ha comunque confermato la competitività del gruppo azzurro.

Ultimi match decisivi

Il programma dei round robin si completerà nella giornata di venerdì 19 dicembre e nella notte europea tra venerdì e sabato:

Italia maschile Tier 1 in campo alle 15.30 contro gli statunitensi del Team Shuster

Italia femminile impegnata alle 19.00 contro le coreane del Team Kim

Italia maschile Tier 2 in azione alle 3.30 di sabato 20 contro il Team Koe

Solo all’alba europea sarà definito il tabellone dei play-off, sia per il torneo principale che per il Tier 2.