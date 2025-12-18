Percorso netto per la Sir Sicoma Monini Perugia al World Club Championship 2025: terza vittoria su tre nella fase a gironi e 3-0 al Sada Cruzeiro. Giannelli e compagni tornano in campo sabato per le semifinali.
La Sir Sicoma Monini Perugia chiude la fase a gironi del Mondiale per Club 2025 con un percorso perfetto e stacca il pass per le semifinali. Nell’ultima gara della Pool B, i campioni d’Europa superano con un netto 3-0 il Sada Cruzeiro, vincitore dell’ultima edizione, estromettendo i brasiliani dalla competizione.
Perugia dominante nella Pool B
Il successo contro il Sada completa un girone impeccabile per i Block Devils, capaci di imporsi in tutte e tre le partite disputate. Un cammino che conferma lo stato di forma della squadra umbra e le ambizioni di confermarsi sul tetto del mondo.
Semeniuk protagonista
Nel 3-0 inflitto ai brasiliani brilla la prestazione di Kamil Semeniuk, top scorer del match con 16 punti, impreziositi da 3 ace. Ottimo contributo anche da Agustín Loser (12 punti) e Oleh Plotnytskyi (10).
Sul fronte Sada, l’unico a chiudere in doppia cifra è Oppenkoski, autore di 14 punti.
Attesa per l’avversaria in semifinale
La fase a gironi si concluderà nella nottata italiana, determinando l’avversaria di Perugia in semifinale. I Block Devils affronteranno la seconda classificata della Pool A.
Alle 21.00 italiane è in programma la sfida decisiva tra Praia Clube e Aluron CMC Warta Zawiercie, mentre alle 00.30 il Volei Renata affronterà l’Al-Rayyan Sports Club, già eliminato.
Il calendario di Perugia
Dopo le tre vittorie nella prima fase, Perugia tornerà in campo nel weekend conclusivo del torneo. Le semifinali sono in programma sabato 20 dicembre, mentre la finale per il titolo si giocherà domenica 21 dicembre alle 22.30 italiane.
Formula e contesto del torneo
Il Mondiale per Club 2025 vede al via otto squadre, divise in due gironi da quattro. Al termine del round robin accedono alle semifinali le prime due classificate di ciascuna pool, con criteri di spareggio basati su punti, quoziente set, quoziente punti e scontro diretto.
Perugia, già vincitrice delle edizioni 2022 e 2023, resta una delle grandi protagoniste della manifestazione e ora guarda con fiducia alla fase decisiva.