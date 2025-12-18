Percorso netto per la Sir Sicoma Monini Perugia al World Club Championship 2025: terza vittoria su tre nella fase a gironi e 3-0 al Sada Cruzeiro. Giannelli e compagni tornano in campo sabato per le semifinali.

La Sir Sicoma Monini Perugia chiude la fase a gironi del Mondiale per Club 2025 con un percorso perfetto e stacca il pass per le semifinali. Nell’ultima gara della Pool B, i campioni d’Europa superano con un netto 3-0 il Sada Cruzeiro, vincitore dell’ultima edizione, estromettendo i brasiliani dalla competizione.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it