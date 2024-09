Laver Cup 2024, Medvedev ancora sconfitto: Shelton porta Team World a una vittoria dal three-peat

Ben Shelton - Photo by Clive Brunskill/Getty Images for Laver Cup

Dopo il doppio vinto da Alcaraz/Ruud l’inerzia sembrava essere dalla parte del Team Europe, invece il primo singolare della terza giornata di Laver Cup 2024 ha rimesso tutto in discussione. Esattamente come accaduto 24 ore prima, Daniil Medvedev è stato sconfitto in rimonta da un americano e non è riuscito a regalare punti preziosi alla sua squadra.

In quel di Berlino, dopo Tiafoe è riuscito a batterlo anche Ben Shelton, capace di prevalere con il punteggio di 6-7(6) 7-5 10-7 dopo 2h04′ di gioco. Non mancano i rimpianti al russo, che nel secondo set ha avuto ben quattro palle break (di cui tre consecutive, nel sesto gioco) per andare in fuga. Shelton invece si è difeso, ha stretto i denti e, una volta strappato il servizio al rivale per la prima volta nell’incontro, ha poi trionfato in volata.

Team World si porta dunque sul punteggio di 11-7 e avrà due match point per conquistare il titolo per il terzo anno consecutivo. Il prossimo – e potenzialmente ultimo – match vedrà sfidarsi Alexander Zverev e Frances Tiafoe. Qualora dovesse vincere il tedesco, si deciderà tutto al quarto singolare, in cui chi avrà la meglio tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz consegnerà i punti decisivi alla propria squadra.