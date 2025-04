Quella che era una voce che già da ieri circolava tra i corridoi della Caja Magica, ora è ufficiale: Carlos Alcaraz salterà il Masters 1000 di Madrid. A confermarlo è lo stesso tennista classe 2003 in una conferenza stampa davanti ai media presenti nella Capitale. Il murciano è alle prese con un paio di problemi fisici, uno all’adduttore e un altro al piede sinistro. Dopo i test effettuati in questi giorni è arrivata la decisione di saltare il torneo di casa per evitare ulteriori guai in vista soprattutto del Roland Garros.

Un forfait che arriva di certo non a cuor leggero per Alcaraz, che a Madrid è già stato due volte campione nel 2022 e 2023. A questo punto potrebbe sorgere qualche dubbio anche in vista degli Internazionali d’Italia, che distano un paio di settimane. Chissà, quindi, se già a Roma i tanti appassionati avranno modo di assistere al primo Sinner-Alcaraz dopo tanto tempo o se magari bisognerà aspettare Parigi. ‘Carlitos’ in conferenza stampa si è dichiarato speranzoso di poter recuperare in tempo per Roma, ma i test in programma all’inizio della prossima settimana potranno dire qualcosa in più a riguardo.

JANNIK SINNER NUMERO 1 PER UN ANNO INTERO

Ma il ritiro dello spagnolo da Madrid porta in dote anche un’altra notizia di una certa rilevenza per Jannik Sinner. Il tennista nativo di Sesto Pusteria ha infatti ora la certezza di restare numero uno del mondo per un anno intero, cinquantadue settimane di fila, almeno fino a lunedì 9 giugno all’indomani della finale del prossimo Slam parigino. La prima posizione del ranking ATP arrivò per la prima volta proprio al termine del Roland Garros dello scorso anno e da allora – tra varie e ben note problematiche, una sospensione, ma anche tante vittorie – Jannik non l’ha più mollata. Sia Alcaraz – che in Francia dovrà difendere i 2000 punti del trionfo del 2024 – che Alexander Zverev, vincitore un anno fa a Roma, non potranno infatti superarlo da qui a inizio giugno.