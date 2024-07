Atp Gstaad 2024, Fognini maratoneta: due match point cancellati ed è ai quarti

Fabio Fognini riprende per i capelli un match che sembrava già perso e raggiunge i quarti di finale nell’Atp di Gstaad 2024. Sono servite quasi 3 ore di gioco per avere la meglio su Juan Pablo Varillas, annullando due match point nel secondo per poi spuntarla sul 3-6 7-6(5) 7-5. E adesso una probabile sfida contro Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 1 del torneo, più tardi in campo contro Medjedovic.

Un Fognini che fa fatica nell’entrare in partita, soprattutto in risposta. Varillas è solido e ordinato da fondo, tiene bene il palleggio e spesso il primo a sbagliare è l’azzurro, pur senza forzare. Sin dai primi game Fabio inizia a parlare con il proprio angolo, infastidito dalle sue sensazioni in campo, poi il break che decide il primo set arriva nel sesto game: il taggiasco apre con una brutta volèe, il peruviano spazzola la riga con un dritto in corsa e poi Fognini mette in corridoio il rovescio. Per Varillas non ci sono quindi problemi nell’archiviare la frazione sul 6-3.

In avvio di secondo parziale non cambia il canovaccio. Fabio continua a inciampare nel palleggio, l’avversario ringrazia e va avanti di un break già nel terzo game. Fognini chiede un trattamento al cambio campo sul 3-2 per un fastidio al polpaccio destro, ma al rientro in campo piazza il primo break della sua partita con un meraviglioso passante di rovescio. Al momento di mettere la freccia, però, il ligure torna a pasticciare: con un doppio fallo permette a Varillas di tornare avanti ma il numero 162 mette a nudo tutti i suoi limiti nel momento di chiudere. Fognini sembra spalle al muro, cancella due match point sul 5-3 – uno dei quali con un drop perfetto – ma al servizio per chiudere i conti Varillas mostra tutti i suoi limiti. Fabio ringrazia e si trascina al tie-break. Entrambi non sciorinano il loro miglior tennis, nell’arrivo in volata è quindi la maggior qualità di Fognini a essere premiata: 7-5 e si va al terzo.

Il trend si conferma nella frazione decisiva, con rapidi cambi di inerzia. Con 8 punti consecutivi il ligure sembra poter piazzare l’allungo decisivo sul 2-0, ma non riesce a scrollarsi di dosso l’avversario. Varillas resta a contatto, incassa un altro duro colpo mancando cinque palle break (tre consecutive dallo 0-40) ma aggancia Fabio sul 4-4. Il peruviano mette la testa avanti sul 5-4, si porta a due punti dal successo nel gioco successivo poi la reazione di Fognini: in un finale thriller, l’azzurro vince gli ultimi due game ai vantaggi, con tanto di canonica palla del controbreak cancellata sul 6-5. Dopo 2 ore e 47 minuti, quindi, il taggiasco può finalmente alzare le braccia al cielo e regalarsi i quarti di finale.