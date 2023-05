Atp Ginevra 2023: Travaglia lotta ma si arrende a Griekspoor al primo turno

Stefano Travaglia lotta ma si arrende a Griekspoor in due set nel primo turno dell’Atp di Ginevra 2023. 7-5 7-6(3) il punteggio a favore dell’olandese numero 39 del mondo reduce da un infortunio alla caviglia che ne ha impedito l’exploit in questi primi mesi di stagione, che era iniziata con 12 vittorie e 3 sconfitte e il primo titolo Atp nel 250 di Pune. Match combattuto con Travaglia che ha recuperato un break di svantaggio sia nel primo che nel secondo set cedendo pero nei momenti decisivi, dimostrando una mancanza di abitudine nel giocare punti importanti. Anche l’azzurro, ora numero 282, si sta riprendendo da un infortunio al gomito che lo ha costretto ad operarsi nella scorsa stagione e lo ha fatto scendere fino a fuori dalla top 400. Qualche vittoria nei Challenger e nei tornei minori ha permesso a Travaglia di risalire nei 300 e di giocare le qualificazioni in questo torneo, passate brillantemente senza perdere un set contro Shelbayh e Durasovic, prima di essere battuto da Griekspoor oggi. L’olandese accede agli ottavi di finale dove incontrerà il terraiolo Jarry che ha battuto in poco più di un’ora Lajovic con il punteggio di 6-4 6-2.