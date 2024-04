Atp Barcellona 2024: sarà ancora finale Tsitsipas-Ruud, battuti Lajovic ed Etcheverry

Prosegue l’Atp 500 di Barcellona con le semifinali

A una settimana di distanza dalla finale di Montecarlo, Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud si ritroveranno uno di fronte all’altro a lottare per un altro titolo. Il greco questa volta arriva all’ultimo atto sicuramente meno brillante e con meno certezze di sette giorni fa. Oggi ha battuto in rimonta 5-7 6-4 6-2 un ottimo Dusan Lajovic. Non è stato un torneo esaltante quello del classe 1998, che ha salvato match point in ottavi di finale con Diaz Acosta (4-6 6-4 7-6) e ha faticato sia con Carballes Baena in secondo turno (7-5 6-3) sia con Ofner all’esordio (6-4 7-5). In finale ritroverà quindi Ruud, che ha piegato un buon Etcheverry 7-6(6) 6-4 in quasi due ore di gioco. Più convincente la settimana spagnola del norvegese, che approda in finale senza aver perso un set (2-0 con Arnaldi, Thompson e Muller). Quarta finale stagionale per Ruud, che sta ritrovando la consistenza di gioco del 2022, ma manca ancora un trofeo in bacheca nel 2024 (sconfitte a Los Cabos, Acapulco e Montecarlo). Il norvegese proverà domani a vincere il primo torneo diverso da un 250 (sette le finale perse nei tornei dal 500 a salire). Gli scontri diretti tra Ruud e Tsitsipas recitano 3-2 per il greco (1-1 sulla terra battuta).