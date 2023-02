Atp 500 Rotterdam 2023, i risultati di giornata: Zverev eliminato in tre set da Griekspoor

Quest’oggi si è completato il quadro dei sedicesimi di finale dell’Atp 500 di Rotterdam, con una sorpresa su tutte. Alexander Zverev infatti è stato eliminato dal torneo, venendo battuto in tre set da Tallon Griekspoor, 4-6 6-3 6-4. Si è imposto in tre set poi un altro olandese come Botic van de Zandschulp, vittorioso contro Quentin Hayls per 5-7 6-4 7-6.

Più agevoli invece le vittorie di Stan Wawrinka, 6-3 6-3 a Gasquet, e Holger Rune contro Costant Lestienne, con un doppio 6-4. Bellissima affermazione poi anche per Alex De Minaur contro Andrej Rublev, anche in questo caso con un doppio 6-4.

Successo in due parziali, seppur lottatissimi, anche per Hubert Hurkacz contro Grigor Dimitrov, 7-6 7-6. Infine ancora una vittoria in tre set, ovvero quella di Tim van Rijthoven contro l’americano Cressy 3-6 7-6 6-3.