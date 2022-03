Volley, Conegliano-Monza in tv: data, orario e diretta streaming ritorno quarti Champions League 2022

by Deborah Sartori

Megan Courtney (Conegliano), Serie A1 Femminile 2021/2022 volley - Foto Rubin/LVF

Inizia il conto alla rovescia per A. Carraro Imoco Conegliano-Vero Volley Monza, gara di ritorno dei quarti di finale della Cev Champions League 2021/2022 di volley femminile. Dopo la gara di andata sul campo delle brianzole, tocca alle Pantere di Santarelli giocare in casa. Le ragazze di Gaspari scendono dunque sul difficile campo veneto nel match decisivo per il passaggio del turno. La posta in palio è altissima: vista l’esclusione delle squadre russe, chi vince questo derby italiano volerà direttamente alla Super Final. L’appuntamento è per le ore 20.30 di martedì 17 marzo al PalaVerde di Villorba, a Treviso. Di seguito le informazioni per vedere la partita.

TV E STREAMING – La partita sarà visibile per gli abbonati su Discovery +, ma anche in diretta tv su Eurosport 2 (e in streaming su Sky Go, Now e Dazn). In alternativa, Sportface vi terrà compagnia con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale.